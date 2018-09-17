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Allen, TX
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1591 Bradford Trace Drive
Last updated September 25 2019 at 10:53 PM

1591 Bradford Trace Drive

1591 Bradford Trace Drive · No Longer Available
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Location

1591 Bradford Trace Drive, Allen, TX 75002
Lost Creek Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1591 Bradford Trace Drive have any available units?
1591 Bradford Trace Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1591 Bradford Trace Drive have?
Some of 1591 Bradford Trace Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1591 Bradford Trace Drive currently offering any rent specials?
1591 Bradford Trace Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1591 Bradford Trace Drive pet-friendly?
No, 1591 Bradford Trace Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1591 Bradford Trace Drive offer parking?
Yes, 1591 Bradford Trace Drive offers parking.
Does 1591 Bradford Trace Drive have units with washers and dryers?
No, 1591 Bradford Trace Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1591 Bradford Trace Drive have a pool?
Yes, 1591 Bradford Trace Drive has a pool.
Does 1591 Bradford Trace Drive have accessible units?
No, 1591 Bradford Trace Drive does not have accessible units.
Does 1591 Bradford Trace Drive have units with dishwashers?
Yes, 1591 Bradford Trace Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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