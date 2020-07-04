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Allen, TX
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1066 Big Spring Drive
Last updated April 20 2019 at 9:34 PM

1066 Big Spring Drive

1066 Big Spring Dr · No Longer Available
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Location

1066 Big Spring Dr, Allen, TX 75013

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1066 Big Spring Drive have any available units?
1066 Big Spring Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1066 Big Spring Drive have?
Some of 1066 Big Spring Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1066 Big Spring Drive currently offering any rent specials?
1066 Big Spring Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1066 Big Spring Drive pet-friendly?
No, 1066 Big Spring Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1066 Big Spring Drive offer parking?
Yes, 1066 Big Spring Drive offers parking.
Does 1066 Big Spring Drive have units with washers and dryers?
No, 1066 Big Spring Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1066 Big Spring Drive have a pool?
No, 1066 Big Spring Drive does not have a pool.
Does 1066 Big Spring Drive have accessible units?
No, 1066 Big Spring Drive does not have accessible units.
Does 1066 Big Spring Drive have units with dishwashers?
Yes, 1066 Big Spring Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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