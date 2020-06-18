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210 West 252nd Street
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210 West 252nd Street

210 West 252nd Street · (212) 729-8151
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210 West 252nd Street, Bronx, NY 10471
Riverdale

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 210 West 252nd Street have any available units?
210 West 252nd Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bronx, NY.
What amenities does 210 West 252nd Street have?
Some of 210 West 252nd Street's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 210 West 252nd Street currently offering any rent specials?
210 West 252nd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 210 West 252nd Street pet-friendly?
No, 210 West 252nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bronx.
Does 210 West 252nd Street offer parking?
Yes, 210 West 252nd Street does offer parking.
Does 210 West 252nd Street have units with washers and dryers?
No, 210 West 252nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 210 West 252nd Street have a pool?
No, 210 West 252nd Street does not have a pool.
Does 210 West 252nd Street have accessible units?
No, 210 West 252nd Street does not have accessible units.
Does 210 West 252nd Street have units with dishwashers?
No, 210 West 252nd Street does not have units with dishwashers.
Does 210 West 252nd Street have units with air conditioning?
No, 210 West 252nd Street does not have units with air conditioning.
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