7616 River Rd 907

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Luxury Apartments Virtual Tour Near NYC - Property Id: 268637
WATERVIEW LUXURY 201-932-0700
**VIRTUAL TOUR AVAILABLE!!!
** FITNESS CENTER & FULL AMENITIES!!!
** PET FRIENDLY NO RESTRICTION!!!
** HEATED LOUNGED POOL & HOT TUBE!!!
** STEAM ROOM, SAUNA & MASSAGE ROOM!!
** STAINLESS STEEL APPLIANCES!!!
** NO BROKER FEE!!!
** 1 1/2 MONTH FREE ON SELECTED UNITS
Net effective price starting at $2700 per month.
Gross Rent Prices starting at $2950.
** $1000 SECURITY DEPOSIT!!!
** NO AMENITIES FEES!!!
** CONCIERGE & CONFERENCE ROOM!!!
** FLOORS AND GRANITE COUNTERTOPS!!!
** FREE SHUTTLE TO FERRY AND LIGHT RAIL
** BUS STOP TO NYC IN FRONT OF THE BUILDING
PROMOTIONS AVAILABLE FOR SELECTED UNITS.
PRICES SUBJECT TO CHANGE AT ANYTIME.
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Property Id 268637
(RLNE5819457)