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North Bergen, NJ
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7616 River Rd 907
Last updated June 28 2020 at 9:40 AM

7616 River Rd 907

7616 River Road · No Longer Available
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Location

7616 River Road, North Bergen, NJ 07047

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
conference room
clubhouse
concierge
gym
pool
hot tub
sauna
Luxury Apartments Virtual Tour Near NYC - Property Id: 268637

WATERVIEW LUXURY 201-932-0700

**VIRTUAL TOUR AVAILABLE!!!
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Net effective price starting at $2700 per month.
Gross Rent Prices starting at $2950.
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** NO AMENITIES FEES!!!
** CONCIERGE & CONFERENCE ROOM!!!
** FLOORS AND GRANITE COUNTERTOPS!!!
** FREE SHUTTLE TO FERRY AND LIGHT RAIL
** BUS STOP TO NYC IN FRONT OF THE BUILDING

PROMOTIONS AVAILABLE FOR SELECTED UNITS.
PRICES SUBJECT TO CHANGE AT ANYTIME.
CALL OR EMAIL FOR MORE DETAILS.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/268637
Property Id 268637

(RLNE5819457)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7616 River Rd 907 have any available units?
7616 River Rd 907 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Bergen, NJ.
What amenities does 7616 River Rd 907 have?
Some of 7616 River Rd 907's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7616 River Rd 907 currently offering any rent specials?
7616 River Rd 907 is not currently offering any rent specials.
Is 7616 River Rd 907 pet-friendly?
Yes, 7616 River Rd 907 is pet friendly.
Does 7616 River Rd 907 offer parking?
No, 7616 River Rd 907 does not offer parking.
Does 7616 River Rd 907 have units with washers and dryers?
Yes, 7616 River Rd 907 offers units with in unit laundry.
Does 7616 River Rd 907 have a pool?
Yes, 7616 River Rd 907 has a pool.
Does 7616 River Rd 907 have accessible units?
No, 7616 River Rd 907 does not have accessible units.
Does 7616 River Rd 907 have units with dishwashers?
Yes, 7616 River Rd 907 has units with dishwashers.
Does 7616 River Rd 907 have units with air conditioning?
No, 7616 River Rd 907 does not have units with air conditioning.
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