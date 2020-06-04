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North Bergen, NJ
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1303 12TH ST
Last updated June 8 2020 at 7:56 PM

1303 12TH ST

1303 12th Street · (201) 435-8001
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Location

1303 12th Street, North Bergen, NJ 07047

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 1 Bath · 2280 sqft

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1303 12TH ST have any available units?
1303 12TH ST has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1303 12TH ST have?
Some of 1303 12TH ST's amenities include hardwood floors, recently renovated, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1303 12TH ST currently offering any rent specials?
1303 12TH ST isn't currently offering any rent specials.
Is 1303 12TH ST pet-friendly?
No, 1303 12TH ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bergen.
Does 1303 12TH ST offer parking?
No, 1303 12TH ST does not offer parking.
Does 1303 12TH ST have units with washers and dryers?
No, 1303 12TH ST does not offer units with in unit laundry.
Does 1303 12TH ST have a pool?
No, 1303 12TH ST does not have a pool.
Does 1303 12TH ST have accessible units?
No, 1303 12TH ST does not have accessible units.
Does 1303 12TH ST have units with dishwashers?
No, 1303 12TH ST does not have units with dishwashers.
Does 1303 12TH ST have units with air conditioning?
No, 1303 12TH ST does not have units with air conditioning.
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