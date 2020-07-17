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2195 North Central Road
Last updated June 19 2020 at 3:30 PM

2195 North Central Road

2195 Central Road · (201) 894-8004
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2195 Central Road, Fort Lee, NJ 07024

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Amenities

on-site laundry
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
elevator
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
community garden
elevator
on-site laundry
parking
garage
media room
tennis court
1 BEDROOM RENOVATED CONDO WITH GARAGE INCLUDED IN MID-RISE ELEVATOR BUILDING. HEAT / HOT WATER INCLUDED, STAINLESS STEEL APPLIANCES, RENOVATED KITCHEN AND BATHROOM, GRANITE COUNTER TOPS. LOCATION, IN THE BEST AND MOST CONVENIENT AREA OF FORT LEE, 1 CAR GARAGE PARKING #86 iNCLUDED: COMMUNITY GARDEN, NEAR FORT LEE HIGH SCHOOL. WALKING DISTANCE TO TENNIS COURTS AND HANDBALL COURTS AND CHILDREN / ADULT PLAY AREA IN PARK: 1 BLOCK WALK TO GEORGE WASHINGTON BRIDGE WHERE YOU CAN TAKE NEW YORK/ NEW JERSEY BUSES, (A TRAIN IS ON THE OTHER SIDE OF GEORGE WASHINGTON BRIDGE, 20 MINUTES TO MIDTOWN), EXPRESS BUSES TO MANHATTAN ON THE CORNER OF LEMOINE AVENUE. HIGHWAYS SUCH AS ROUTE 4, 46, 80 AND I- 95 AND PALISADES PARKWAY ARE 1 BLOCK AWAY. 24 HOUR WALGREENS AND 24 HOUR ACME AROUND THE CORNER, H MART 5 BLOCKS, LAUNDRY ROOM ONSITE. I PIC MOVIE THEATER 2 BLOCKS AWAY MUST SEE TO APPRECIATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2195 North Central Road have any available units?
2195 North Central Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Lee, NJ.
What amenities does 2195 North Central Road have?
Some of 2195 North Central Road's amenities include on-site laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2195 North Central Road currently offering any rent specials?
2195 North Central Road is not currently offering any rent specials.
Is 2195 North Central Road pet-friendly?
No, 2195 North Central Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lee.
Does 2195 North Central Road offer parking?
Yes, 2195 North Central Road offers parking.
Does 2195 North Central Road have units with washers and dryers?
No, 2195 North Central Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2195 North Central Road have a pool?
No, 2195 North Central Road does not have a pool.
Does 2195 North Central Road have accessible units?
No, 2195 North Central Road does not have accessible units.
Does 2195 North Central Road have units with dishwashers?
No, 2195 North Central Road does not have units with dishwashers.
Does 2195 North Central Road have units with air conditioning?
No, 2195 North Central Road does not have units with air conditioning.
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