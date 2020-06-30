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Mount Holly, NC
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123 Oakland Road
Last updated March 11 2020 at 1:57 AM

123 Oakland Road

123 Oakland Street · No Longer Available
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Mount Holly
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Location

123 Oakland Street, Mount Holly, NC 28012

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
stainless steel
ceiling fan
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BRIGHT AND OPEN 2 BEDROOM 1 BATH HOME IN NORTH BELMONT. FRESHLY PAINTED, LUXURY VINYL PLANK THROUGHOUT, ALL NEW PLUMBING AND COMPLETELY REWIRED. GREAT KITCHEN WITH LOTS OF COUNTER SPACE AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. WASHER/ DRYER INCLUDED. BRAND NEW BATHROOM. COURTESY USE STORAGE BUILDING INCLUDED. 1 PET ALLOWED UNDER 30 LBS. THE YARD IS MOSTLY FENCED AND COULD BE COMPLETED EASILY. NO SMOKING OR VAPING INSIDE OR ON PROPERTY. MUST MAKE AT LEASE 3X RENT AND NO EVICTION HISTORY. THIS HOME IS 1 MILE FROM I-85, 1.5 MILES TO BELMONT ABBEY AND 7 MILES TO CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
limit: 1
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 123 Oakland Road have any available units?
123 Oakland Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mount Holly, NC.
What amenities does 123 Oakland Road have?
Some of 123 Oakland Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 123 Oakland Road currently offering any rent specials?
123 Oakland Road is not currently offering any rent specials.
Is 123 Oakland Road pet-friendly?
Yes, 123 Oakland Road is pet friendly.
Does 123 Oakland Road offer parking?
No, 123 Oakland Road does not offer parking.
Does 123 Oakland Road have units with washers and dryers?
Yes, 123 Oakland Road offers units with in unit laundry.
Does 123 Oakland Road have a pool?
No, 123 Oakland Road does not have a pool.
Does 123 Oakland Road have accessible units?
No, 123 Oakland Road does not have accessible units.
Does 123 Oakland Road have units with dishwashers?
Yes, 123 Oakland Road has units with dishwashers.
Does 123 Oakland Road have units with air conditioning?
No, 123 Oakland Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
limit: 1
Parking Details: None, 1 space/unit.
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