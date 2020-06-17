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Westland, MI
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1421 EDWIN Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

1421 EDWIN Street

1421 Edwin St · (888) 304-1447
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Location

1421 Edwin St, Westland, MI 48186
Westland

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,450

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3 Bed · 2 Bath · 1956 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
air conditioning
microwave
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
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refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1421 EDWIN Street have any available units?
1421 EDWIN Street has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Westland, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Westland Rent Report.
What amenities does 1421 EDWIN Street have?
Some of 1421 EDWIN Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1421 EDWIN Street currently offering any rent specials?
1421 EDWIN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1421 EDWIN Street pet-friendly?
No, 1421 EDWIN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westland.
Does 1421 EDWIN Street offer parking?
No, 1421 EDWIN Street does not offer parking.
Does 1421 EDWIN Street have units with washers and dryers?
Yes, 1421 EDWIN Street offers units with in unit laundry.
Does 1421 EDWIN Street have a pool?
No, 1421 EDWIN Street does not have a pool.
Does 1421 EDWIN Street have accessible units?
No, 1421 EDWIN Street does not have accessible units.
Does 1421 EDWIN Street have units with dishwashers?
Yes, 1421 EDWIN Street has units with dishwashers.
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