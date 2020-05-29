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49580 POWELL RIDGE Court
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

49580 POWELL RIDGE Court

49580 Powell Ridge Ct · (734) 748-4893
COVID-19 Update
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Location

49580 Powell Ridge Ct, Wayne County, MI 48170

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,200

5 Bed · 5 Bath · 4410 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 49580 POWELL RIDGE Court have any available units?
49580 POWELL RIDGE Court has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 49580 POWELL RIDGE Court have?
Some of 49580 POWELL RIDGE Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 49580 POWELL RIDGE Court currently offering any rent specials?
49580 POWELL RIDGE Court is not currently offering any rent specials.
Is 49580 POWELL RIDGE Court pet-friendly?
No, 49580 POWELL RIDGE Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 49580 POWELL RIDGE Court offer parking?
Yes, 49580 POWELL RIDGE Court offers parking.
Does 49580 POWELL RIDGE Court have units with washers and dryers?
Yes, 49580 POWELL RIDGE Court offers units with in unit laundry.
Does 49580 POWELL RIDGE Court have a pool?
Yes, 49580 POWELL RIDGE Court has a pool.
Does 49580 POWELL RIDGE Court have accessible units?
No, 49580 POWELL RIDGE Court does not have accessible units.
Does 49580 POWELL RIDGE Court have units with dishwashers?
Yes, 49580 POWELL RIDGE Court has units with dishwashers.
Does 49580 POWELL RIDGE Court have units with air conditioning?
Yes, 49580 POWELL RIDGE Court has units with air conditioning.
Have a question for 49580 POWELL RIDGE Court?
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