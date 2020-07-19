All apartments in Wayne County
Find more places like 41283 Lehigh Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wayne County, MI
/
41283 Lehigh Lane
Last updated July 11 2020 at 4:16 AM

41283 Lehigh Lane

41283 Lehigh Ln · (313) 969-8062
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

41283 Lehigh Ln, Wayne County, MI 48167

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 341 · Avail. now

$1,750

3 Bed · 3 Bath · 1400 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
tennis court
OUTSTANDING END UNIT - COMPLETELY UPDATED WITH VIEW AND ACCESS TO LAKE!! 3 LARGE BEDROOMS, 2/12 BATHS, LARGE UPDATED KITCHEN W/SNACK BAR AND SEPARATE DINING ROOM. UPDATED BATHS, WINDOWS, FURNACE, A/C, BEAUTIFUL CERAMIC TILE THROUGHOUT. LARGE LIVING ROOM W/GAS FIREPLACE. PRIVATE DECK OVERLOOKING BEAUTIFUL WOODED COMMONS AREA LAKE. FULL BASEMENT W/TONS OF STORAGE. RENT INCLUDES HEAT & WATER, PRIVATE ASSOCIATION POOL, CLUB HOUSE, TENNIS COURTS, ETC. THIS IS A MUST SEE!! MOVE IN WITH - 1 1/2 MO. SEC. DEP + $250 NON-REF. CLEANING FEE, PROOF OF EMPLOYMENT. ASSOCIATION FEE INCLUDED IN RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 41283 Lehigh Lane have any available units?
41283 Lehigh Lane has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 41283 Lehigh Lane have?
Some of 41283 Lehigh Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 41283 Lehigh Lane currently offering any rent specials?
41283 Lehigh Lane is not currently offering any rent specials.
Is 41283 Lehigh Lane pet-friendly?
No, 41283 Lehigh Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 41283 Lehigh Lane offer parking?
No, 41283 Lehigh Lane does not offer parking.
Does 41283 Lehigh Lane have units with washers and dryers?
No, 41283 Lehigh Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 41283 Lehigh Lane have a pool?
Yes, 41283 Lehigh Lane has a pool.
Does 41283 Lehigh Lane have accessible units?
No, 41283 Lehigh Lane does not have accessible units.
Does 41283 Lehigh Lane have units with dishwashers?
Yes, 41283 Lehigh Lane has units with dishwashers.
Does 41283 Lehigh Lane have units with air conditioning?
Yes, 41283 Lehigh Lane has units with air conditioning.
Interested in 41283 Lehigh Lane?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Redwood Brownstown Telegraph Road
22662 Oriole Dr
Woodhaven, MI 48183
Westwood Village Apartments
37830 Westwood Cir
Westland, MI 48185
Gale Gardens Apartments
30 Gale Gardens Blvd #2
Melvindale, MI 48122
Park Place of Northville
43001 Northville Place Dr
Northville, MI 48167
Plymouth Heritage
12811 Heritage
Plymouth, MI 48170
Starkweather Lofts
301 Plymouth Rd
Plymouth, MI 48170
The Meadows on Cherry Hill
332 S Hubbard Ct
Westland, MI 48185
Crossings at Canton
8375 Honeytree Blvd
Canton, OH 48187

Similar Pages

Wayne County Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MI
Perrysburg, OHNovi, MIRoseville, MIMadison Heights, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIFerndale, MIOak Park, MIHazel Park, MIFarmington, MISt. Clair Shores, MIEastpointe, MI
Wyandotte, MILivonia, MIRiverview, MIWoodhaven, MITaylor, MILincoln Park, MINorthville, MIWayne, MIRomulus, MIMelvindale, MIAllen Park, MIDearborn Heights, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity