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1349 S HURON Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

1349 S HURON Street

1349 Huron Street · (248) 219-9120
COVID-19 Update
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Location

1349 Huron Street, Washtenaw County, MI 48197

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$24,100

Studio · 1 Bath · 15228 sqft

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Amenities

parking
elevator
conference room
guest parking
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1349 S HURON Street have any available units?
1349 S HURON Street has a unit available for $24,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1349 S HURON Street have?
Some of 1349 S HURON Street's amenities include parking, elevator, and conference room. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1349 S HURON Street currently offering any rent specials?
1349 S HURON Street is not currently offering any rent specials.
Is 1349 S HURON Street pet-friendly?
No, 1349 S HURON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washtenaw County.
Does 1349 S HURON Street offer parking?
Yes, 1349 S HURON Street offers parking.
Does 1349 S HURON Street have units with washers and dryers?
No, 1349 S HURON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1349 S HURON Street have a pool?
No, 1349 S HURON Street does not have a pool.
Does 1349 S HURON Street have accessible units?
No, 1349 S HURON Street does not have accessible units.
Does 1349 S HURON Street have units with dishwashers?
No, 1349 S HURON Street does not have units with dishwashers.
Does 1349 S HURON Street have units with air conditioning?
No, 1349 S HURON Street does not have units with air conditioning.
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