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101 S Union Street
Last updated June 21 2020 at 8:09 AM

101 S Union Street

101 S Union St · (734) 459-4700
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Location

101 S Union St, Plymouth, MI 48170

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 209 · Avail. now

$1,950

2 Bed · 2 Bath · 910 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 S Union Street have any available units?
101 S Union Street has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 101 S Union Street have?
Some of 101 S Union Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 S Union Street currently offering any rent specials?
101 S Union Street is not currently offering any rent specials.
Is 101 S Union Street pet-friendly?
No, 101 S Union Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plymouth.
Does 101 S Union Street offer parking?
Yes, 101 S Union Street offers parking.
Does 101 S Union Street have units with washers and dryers?
Yes, 101 S Union Street offers units with in unit laundry.
Does 101 S Union Street have a pool?
No, 101 S Union Street does not have a pool.
Does 101 S Union Street have accessible units?
No, 101 S Union Street does not have accessible units.
Does 101 S Union Street have units with dishwashers?
Yes, 101 S Union Street has units with dishwashers.
Does 101 S Union Street have units with air conditioning?
Yes, 101 S Union Street has units with air conditioning.
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