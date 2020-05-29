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5283 COLDSPRING CIR.
Last updated July 15 2020 at 6:50 PM

5283 COLDSPRING CIR.

5283 Coldspring Cir · (248) 348-5100
COVID-19 Update
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Location

5283 Coldspring Cir, Oakland County, MI 48322

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 5283 COLDSPRING CIR. · Avail. Sep 1

$1,900

3 Bed · 2 Bath · 1622 sqft

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Amenities

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(RLNE2079850)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5283 COLDSPRING CIR. have any available units?
5283 COLDSPRING CIR. has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 5283 COLDSPRING CIR. currently offering any rent specials?
5283 COLDSPRING CIR. is not currently offering any rent specials.
Is 5283 COLDSPRING CIR. pet-friendly?
No, 5283 COLDSPRING CIR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 5283 COLDSPRING CIR. offer parking?
Yes, 5283 COLDSPRING CIR. offers parking.
Does 5283 COLDSPRING CIR. have units with washers and dryers?
No, 5283 COLDSPRING CIR. does not offer units with in unit laundry.
Does 5283 COLDSPRING CIR. have a pool?
No, 5283 COLDSPRING CIR. does not have a pool.
Does 5283 COLDSPRING CIR. have accessible units?
No, 5283 COLDSPRING CIR. does not have accessible units.
Does 5283 COLDSPRING CIR. have units with dishwashers?
No, 5283 COLDSPRING CIR. does not have units with dishwashers.
Does 5283 COLDSPRING CIR. have units with air conditioning?
No, 5283 COLDSPRING CIR. does not have units with air conditioning.
Have a question for 5283 COLDSPRING CIR.?
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