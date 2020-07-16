All apartments in Genesee County
Find more places like 4480 CORUNNA Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Genesee County, MI
/
4480 CORUNNA Road
Last updated May 19 2020 at 12:05 AM

4480 CORUNNA Road

4480 Corunna Road · (248) 509-8950
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4480 Corunna Road, Genesee County, MI 48532

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$5,500

Studio · 1 Bath

Report This Listing

Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
AMAZING COMMERCIAL PROPERTY READY FOR YOU TO BUILD! LOCATED ON THE VERY BUSY CORUNNA ROAD. MINUTES FROM I-75 AND MAJOR RETAIL AND SERVICE INDUSTRIES! AVAILABLE FOR SALE OR LEASE. SALE PRICE IS $850,000. LAND LEASE IS $5,500/MONTH TRIPLE NET. ENDLESS POSSIBILITIES HERE. ZONING MAY BE ABLE TO BE CHANGED WITH CITY APPROVAL. RESTRICTIONS INCLUDE, CONEY ISLAND RESTAURANTS, BURGER RESTAURANTS, SHAKE AND ICE CREAMS SHOPS, AS WELL AS BRUNCH/BREAKFAST PLACES. ALL OTHER IDEAS ARE WELCOME!
SURVEY ON FILE. 4480 CORUNNA AND 4474 CORUNNA MAKE UP THE 1.33 ACRES. SURVEY SHOWS THE SPLIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4480 CORUNNA Road have any available units?
4480 CORUNNA Road has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4480 CORUNNA Road currently offering any rent specials?
4480 CORUNNA Road is not currently offering any rent specials.
Is 4480 CORUNNA Road pet-friendly?
No, 4480 CORUNNA Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Genesee County.
Does 4480 CORUNNA Road offer parking?
No, 4480 CORUNNA Road does not offer parking.
Does 4480 CORUNNA Road have units with washers and dryers?
No, 4480 CORUNNA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4480 CORUNNA Road have a pool?
No, 4480 CORUNNA Road does not have a pool.
Does 4480 CORUNNA Road have accessible units?
No, 4480 CORUNNA Road does not have accessible units.
Does 4480 CORUNNA Road have units with dishwashers?
No, 4480 CORUNNA Road does not have units with dishwashers.
Does 4480 CORUNNA Road have units with air conditioning?
No, 4480 CORUNNA Road does not have units with air conditioning.
Interested in 4480 CORUNNA Road?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Cambridge Square Of Flint
4490 Brendenshire Ct
Flint, MI 48532
Redwood Grand Blanc
2339 Blakely Drive
Genesee County, MI 48439
Rising Estates
306 Milford Ct
Davison, MI 48423
Carriage House Apartments
902 Burlington Dr
Flint, MI 48503
Lions Gate Apartments
1255 Main Gate Dr
Davison, MI 48423

Similar Pages

Genesee County Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MILansing, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MIWarren, MISouthfield, MIWestland, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MI
Saginaw, MIEast Lansing, MIMidland, MINovi, MIRoseville, MIMadison Heights, MIFenton, MIBurton, MIDavison, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIHowell, MI
Milford, MILake Orion, MIWolverine Lake, MIWalled Lake, MIBrighton, MIRochester Hills, MIBloomfield Hills, MIBirmingham, MISouth Lyon, MIFarmington, MIRochester, MIBay City, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity