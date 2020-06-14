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Farmington Hills, MI
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39365 PLUMBROOK Drive
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

39365 PLUMBROOK Drive

39365 Plumbrook Drive · (248) 921-8778
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Location

39365 Plumbrook Drive, Farmington Hills, MI 48331

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

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4 Bed · 3 Bath · 2570 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
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hardwood floors
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stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39365 PLUMBROOK Drive have any available units?
39365 PLUMBROOK Drive has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 39365 PLUMBROOK Drive have?
Some of 39365 PLUMBROOK Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39365 PLUMBROOK Drive currently offering any rent specials?
39365 PLUMBROOK Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 39365 PLUMBROOK Drive pet-friendly?
No, 39365 PLUMBROOK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington Hills.
Does 39365 PLUMBROOK Drive offer parking?
Yes, 39365 PLUMBROOK Drive does offer parking.
Does 39365 PLUMBROOK Drive have units with washers and dryers?
Yes, 39365 PLUMBROOK Drive offers units with in unit laundry.
Does 39365 PLUMBROOK Drive have a pool?
No, 39365 PLUMBROOK Drive does not have a pool.
Does 39365 PLUMBROOK Drive have accessible units?
No, 39365 PLUMBROOK Drive does not have accessible units.
Does 39365 PLUMBROOK Drive have units with dishwashers?
Yes, 39365 PLUMBROOK Drive has units with dishwashers.
Does 39365 PLUMBROOK Drive have units with air conditioning?
No, 39365 PLUMBROOK Drive does not have units with air conditioning.
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