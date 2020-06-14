All apartments in Farmington Hills
Find more places like 27709 W ECHO VLY UNIT 200.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Farmington Hills, MI
/
27709 W ECHO VLY UNIT 200
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

27709 W ECHO VLY UNIT 200

27709 Echo Valley West · (248) 716-6077
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Farmington Hills
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

27709 Echo Valley West, Farmington Hills, MI 48334

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1541 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
LARGE BEAUTIFULLY UPDATED 2 BEDROOM 2 BATH CONDO. SOLID MAPLE HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT LARGE FOYER AND KITCHEN. THIS WONDERFUL CONDO BOASTS CROWN MOLDING, RECESSED LIGHTING, NEUTRAL PAINT COLORS AND CARPET. EAT-IN KITCHEN WITH NEWER APPLIANCES. HUGE MASTER BEDROOM SUITE INCLUDES NEWLY RENOVATED MASTER BATH WITH STALL SHOWER, UPDATED VANITY WITH GRANITE COUNTER TOP AND LARGE WALK IN CLOSET. DOOR WALL LEADS TO NICE OUTDOOR PORCH. COMPLEX INCLUDES POOL AND CLUB HOUSE. CLOSE TO FREEWAYS, RESTAURANTS, SHOPS AND MORE. DO NOT MISS THIS CONDO. IT WILL NOT LAST. HEAT AND WATER IS INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have any available units?
27709 W ECHO VLY UNIT 200 has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have?
Some of 27709 W ECHO VLY UNIT 200's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27709 W ECHO VLY UNIT 200 currently offering any rent specials?
27709 W ECHO VLY UNIT 200 isn't currently offering any rent specials.
Is 27709 W ECHO VLY UNIT 200 pet-friendly?
No, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington Hills.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 offer parking?
No, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 does not offer parking.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have units with washers and dryers?
No, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 does not offer units with in unit laundry.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have a pool?
Yes, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 has a pool.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have accessible units?
No, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 does not have accessible units.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have units with dishwashers?
Yes, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 has units with dishwashers.
Does 27709 W ECHO VLY UNIT 200 have units with air conditioning?
No, 27709 W ECHO VLY UNIT 200 does not have units with air conditioning.
Have a question for 27709 W ECHO VLY UNIT 200?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Spring Valley Apartments
37850 Spring Ln
Farmington Hills, MI 48331
Diamond Forest Apartments
23140 Halsted Rd
Farmington Hills, MI 48335
83 West
6423 Silverbrook W
Farmington Hills, MI 48322
Village Oaks Apartments
20792 Orchard Lake Rd
Farmington Hills, MI 48336
Retreat at Farmington Hills
27517 Gateway Dr E
Farmington Hills, MI 48334
Covington Club Apartments & Townhomes
33000 Covington Club Dr
Farmington Hills, MI 48334
Foxpointe Townhouses
26375 Halsted Rd
Farmington Hills, MI 48331
Summit Apartments
29925 Summit Drive
Farmington Hills, MI 48334

Similar Pages

Farmington Hills 1 BedroomsFarmington Hills 2 Bedrooms
Farmington Hills Apartments with ParkingFarmington Hills Dog Friendly Apartments
Farmington Hills Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIToledo, OHAnn Arbor, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MI
Troy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MI
Pontiac, MIMadison Heights, MIDearborn Heights, MIOak Park, MIPlymouth, MIRomulus, MISouth Lyon, MIBrighton, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity