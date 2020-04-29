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550 W BROWN Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

550 W BROWN Street

550 West Brown Street · (248) 928-4224
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Location

550 West Brown Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2E · Avail. now

$2,850

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2 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
coffee bar
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
coffee bar
elevator
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 550 W BROWN Street have any available units?
550 W BROWN Street has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 550 W BROWN Street have?
Some of 550 W BROWN Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 550 W BROWN Street currently offering any rent specials?
550 W BROWN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 550 W BROWN Street pet-friendly?
No, 550 W BROWN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 550 W BROWN Street offer parking?
Yes, 550 W BROWN Street does offer parking.
Does 550 W BROWN Street have units with washers and dryers?
Yes, 550 W BROWN Street offers units with in unit laundry.
Does 550 W BROWN Street have a pool?
No, 550 W BROWN Street does not have a pool.
Does 550 W BROWN Street have accessible units?
No, 550 W BROWN Street does not have accessible units.
Does 550 W BROWN Street have units with dishwashers?
Yes, 550 W BROWN Street has units with dishwashers.
Does 550 W BROWN Street have units with air conditioning?
No, 550 W BROWN Street does not have units with air conditioning.
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