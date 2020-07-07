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502 Graten Street
Last updated July 7 2020 at 10:08 PM

502 Graten Street

502 Graten Street · (248) 928-4224
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Location

502 Graten Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,250

2 Bed · 3 Bath · 2100 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 502 Graten Street have any available units?
502 Graten Street has a unit available for $3,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 502 Graten Street have?
Some of 502 Graten Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 502 Graten Street currently offering any rent specials?
502 Graten Street is not currently offering any rent specials.
Is 502 Graten Street pet-friendly?
No, 502 Graten Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 502 Graten Street offer parking?
Yes, 502 Graten Street offers parking.
Does 502 Graten Street have units with washers and dryers?
Yes, 502 Graten Street offers units with in unit laundry.
Does 502 Graten Street have a pool?
No, 502 Graten Street does not have a pool.
Does 502 Graten Street have accessible units?
No, 502 Graten Street does not have accessible units.
Does 502 Graten Street have units with dishwashers?
Yes, 502 Graten Street has units with dishwashers.
Does 502 Graten Street have units with air conditioning?
No, 502 Graten Street does not have units with air conditioning.
Interested in 502 Graten Street?
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