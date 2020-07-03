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Waldorf, MD
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9271 Senna Ct
Last updated December 14 2019 at 2:40 AM

9271 Senna Ct

9271 Senna Court · No Longer Available
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Location

9271 Senna Court, Waldorf, MD 20603
St. Charles

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
pool table
Spacious Open Floor Home in Waldorf, MD - Property Id: 176713

LARGE SINGLE FAMILY HOME WITH 3,972 SQUARE FEET SPACE ON MAIN LEVELS, LOCATED IN A QUIET CUL-DE-SAC HAS HARDWOOD FLOORS ON MAIN AND UPPER LEVELS, A 2 STORY FOYER, AND FORMAL LIVING ROOM WITH BAY WINDOW. LARGE EAT IN KITCHEN WITH ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE WALL OVEN, PANTRY, AND CERAMIC TILES ON FLOOR AND SPLASH AREAS. LAUNDRY ROOM ON MAIN FLOOR. 9' CEILINGS, CROWN MOLDING IN LIVING ROOM. DINING ROOM HAS CROWN AND CHAIR MOLDING. LARGE 2 STORY FAMILY ROOM WITH GAS FIREPLACE, WITH CORRIDOR TO MASTER BEDROOM OVERLOOKING THE FAMILY ROOM. FULLY FINISHED BASEMENT WITH AN EXTRA ROOM, A FULL BATH AND AN ENTERTAINMENT ROOM. 4 BEDROOMS AND 3 FULL BATHS ON UPPER LEVEL WITH CEILING FANS IN EACH BEDROOM. ALSO INCLUDED IS A PROFESSIONAL SIZE UNASSEMBLED POOL TABLE WITH STICKS.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/176713
Property Id 176713

No Pets Allowed

(RLNE5375487)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9271 Senna Ct have any available units?
9271 Senna Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Waldorf, MD.
What amenities does 9271 Senna Ct have?
Some of 9271 Senna Ct's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9271 Senna Ct currently offering any rent specials?
9271 Senna Ct is not currently offering any rent specials.
Is 9271 Senna Ct pet-friendly?
No, 9271 Senna Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Waldorf.
Does 9271 Senna Ct offer parking?
No, 9271 Senna Ct does not offer parking.
Does 9271 Senna Ct have units with washers and dryers?
Yes, 9271 Senna Ct offers units with in unit laundry.
Does 9271 Senna Ct have a pool?
No, 9271 Senna Ct does not have a pool.
Does 9271 Senna Ct have accessible units?
No, 9271 Senna Ct does not have accessible units.
Does 9271 Senna Ct have units with dishwashers?
Yes, 9271 Senna Ct has units with dishwashers.
Does 9271 Senna Ct have units with air conditioning?
No, 9271 Senna Ct does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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