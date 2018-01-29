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Savage, MD
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8901 BALTIMORE STREET
Last updated May 6 2020 at 5:06 AM

8901 BALTIMORE STREET

8901 Baltimore Street · No Longer Available
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Location

8901 Baltimore Street, Savage, MD 20763
Savage - Guilford

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8901 BALTIMORE STREET have any available units?
8901 BALTIMORE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Savage, MD.
What amenities does 8901 BALTIMORE STREET have?
Some of 8901 BALTIMORE STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8901 BALTIMORE STREET currently offering any rent specials?
8901 BALTIMORE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 8901 BALTIMORE STREET pet-friendly?
No, 8901 BALTIMORE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Savage.
Does 8901 BALTIMORE STREET offer parking?
Yes, 8901 BALTIMORE STREET offers parking.
Does 8901 BALTIMORE STREET have units with washers and dryers?
Yes, 8901 BALTIMORE STREET offers units with in unit laundry.
Does 8901 BALTIMORE STREET have a pool?
Yes, 8901 BALTIMORE STREET has a pool.
Does 8901 BALTIMORE STREET have accessible units?
No, 8901 BALTIMORE STREET does not have accessible units.
Does 8901 BALTIMORE STREET have units with dishwashers?
Yes, 8901 BALTIMORE STREET has units with dishwashers.
Does 8901 BALTIMORE STREET have units with air conditioning?
No, 8901 BALTIMORE STREET does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.
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