All apartments in Reisterstown
Find more places like 426 MAIN STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Reisterstown, MD
/
426 MAIN STREET
Last updated January 3 2020 at 3:09 PM

426 MAIN STREET

426 Main Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Reisterstown
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

426 Main Street, Reisterstown, MD 21136
Reisterstown

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
PERFECT LOCATION FOR LIVE IN THE HOME AND USE IT AS YOUR BUSINESS OFFICE! COMMERCIAL/RESIDENTIAL!LOCATED IN HEART OF HISTORICAL REISTERSTOWN THIS FABULOUS HOME WITH 3 BEDROOMS,2 FULL BATHROOMS HAS IT ALL READY FOR YOU TO MOVE IN! EVERYTHING BRAND NEW FROM TOP TO THE BOTTOM:NEW SIDING, NEW WINDOWS , NEW ROOF,NEW DECK,NEW HVAC SYSTEM ,NEW FULLY REMODELED KITCHEN, NEW COUNTERTOP,NEW APPLIANCES ,NEW TILE FLOORS, NEW PAINTING , NEW PAVED DRIVEWAY , LOTS OF STORAGE PLACE IN THE BASEMEN.EMAIL US AND WE WILL REPLY TO YOU WITH 3D TOUR LINKS.SCHEDULE YOUR APPOINTMENT TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 426 MAIN STREET have any available units?
426 MAIN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Reisterstown, MD.
How much is rent in Reisterstown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Reisterstown Rent Report.
What amenities does 426 MAIN STREET have?
Some of 426 MAIN STREET's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 426 MAIN STREET currently offering any rent specials?
426 MAIN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 426 MAIN STREET pet-friendly?
No, 426 MAIN STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Reisterstown.
Does 426 MAIN STREET offer parking?
Yes, 426 MAIN STREET offers parking.
Does 426 MAIN STREET have units with washers and dryers?
No, 426 MAIN STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 426 MAIN STREET have a pool?
No, 426 MAIN STREET does not have a pool.
Does 426 MAIN STREET have accessible units?
No, 426 MAIN STREET does not have accessible units.
Does 426 MAIN STREET have units with dishwashers?
Yes, 426 MAIN STREET has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Parent Guide to Apartment Living
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
How Do I Find an Apartment Fast?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Butler Ridge Apartments
215 Caraway Rd
Reisterstown, MD 21136
The Summit At Owings Mills
1 Meridian Ln
Reisterstown, MD 21117
The Townes at Harvest View
101 Maple Ridge Rd
Reisterstown, MD 21136

Similar Pages

Reisterstown 1 Bedroom ApartmentsReisterstown 2 Bedroom Apartments
Reisterstown 2 Bedroom, 2 Bathroom ApartmentsReisterstown Apartments with Parking
Reisterstown Dog Friendly ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDRockville, MDGermantown, MDBethesda, MDGaithersburg, MDTowson, MDNorth Bethesda, MDEllicott City, MD
Owings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDLaurel, MDWheaton, MDOdenton, MDLangley Park, MDGreenbelt, MDAdelphi, MDCrofton, MDSouth Laurel, MDAspen Hill, MD
Pasadena, MDMaryland City, MDArnold, MDPotomac, MDWhite Marsh, MDNew Carrollton, MDWhite Oak, MDOlney, MDBeltsville, MDMontgomery Village, MDEast Riverdale, MDClarksburg, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityAnne Arundel Community College
Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State University