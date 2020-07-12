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Redland, MD
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8200 SHADY SPRING DRIVE
Last updated July 12 2020 at 1:10 AM

8200 SHADY SPRING DRIVE

8200 Shady Spring Drive · No Longer Available
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Location

8200 Shady Spring Drive, Redland, MD 20877

Amenities

hardwood floors
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
Open house showing on 07/11/2020 2pm-4pm ,***DUE TO COVID-19 ANYONE ENTERING MUST HAVE MASK ON***THIS PROPERTY MUST WEAR MASK AND GLOVES AT ALL TIMES, FOR THE SAFETY OF THE HOMEOWNER & OCCUPANTS, YOU WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER/SHOW THE PROPERTY IF NOT WEARING PROTECTIVE GEAR****WELCOME TO THIS GORGEOUS & SPACIOUS 4BD & 2 1/2BAEND-UNIT TOWN HOME SITUATED IN THE WONDERFUL COMMUNITY OF MINERAL SPRINGS Vill.REMODELED READY TO MOVE IN! BEAUTIFUL 2-STORY CEILINGS IN LIVING/DINING AREA.UPDATED KITCHEN WITH SS APPLIANCES . PARQUET FLOORING INSTALLED THROUGHOUT MAIN LEVEL. GLAMOROUS HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT UPPER LEVEL. . LARGE FULLY FENCED SHAPE BACKYARD IDEAL FOR ENTERTAINING. CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO PUBLIC TRANSPORTATION, ICC -200, METRO, SHOPPING, RESTAURANTS &MUCH MORE. HURRY THIS BEAUTIFUL HOME WONT LAST LONG! Good Credit is MUST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have any available units?
8200 SHADY SPRING DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Redland, MD.
Is 8200 SHADY SPRING DRIVE currently offering any rent specials?
8200 SHADY SPRING DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 8200 SHADY SPRING DRIVE pet-friendly?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Redland.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE offer parking?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not offer parking.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have units with washers and dryers?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have a pool?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not have a pool.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have accessible units?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not have accessible units.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have units with dishwashers?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 8200 SHADY SPRING DRIVE have units with air conditioning?
No, 8200 SHADY SPRING DRIVE does not have units with air conditioning.
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