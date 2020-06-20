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Mays Chapel, MD
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3 GURTEEN CT #101
Last updated June 20 2020 at 7:21 AM

3 GURTEEN CT #101

3 Gurteen Court · (866) 677-6937
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Location

3 Gurteen Court, Mays Chapel, MD 21093
Mays Chapel

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
parking
GREAT FIRST FLOOR CONDO! ENTER THROUGH THE BUILDING OR YOUR OWN PRIVATE ENTRANCE WITH WALKWAY TO THE PATIO & SLIDING GLASS DOORS. VERY WELL MAINTAINED - IMPROVEMENTS INCLUDE NEWER WASHER, HOT WATER HEATER, REFRIGERATOR, DISHWASHER, FURNACE & AC. UPDATED KITCHEN WITH PRETTY WHITE CABINETS & CORIAN COUNTERS. WALK IN CLOSET IN MASTER BEDROOM. MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS & SHOWER. HALL BATHROOM HAS A BATHTUB. LARGE LAUNDRY ROOM & PANTRY. LAMINATE FLOORS THROUGHOUT. STORAGE OFF PATIO. DOGS ALLOWED BUT NO CATS. HOME IS OCCUPIED & IS VERY CLEAN & WELL TAKEN CARE OF. THE VACANT PICTURES SHOWN HERE WERE TAKEN PRIOR TO CURRENT OCCUPANCY - NEW DISHWASHER & REFRIGERATOR HAVE BEEN ADDED SINCE THEN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 GURTEEN CT #101 have any available units?
3 GURTEEN CT #101 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3 GURTEEN CT #101 have?
Some of 3 GURTEEN CT #101's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 GURTEEN CT #101 currently offering any rent specials?
3 GURTEEN CT #101 isn't currently offering any rent specials.
Is 3 GURTEEN CT #101 pet-friendly?
Yes, 3 GURTEEN CT #101 is pet friendly.
Does 3 GURTEEN CT #101 offer parking?
Yes, 3 GURTEEN CT #101 does offer parking.
Does 3 GURTEEN CT #101 have units with washers and dryers?
Yes, 3 GURTEEN CT #101 offers units with in unit laundry.
Does 3 GURTEEN CT #101 have a pool?
No, 3 GURTEEN CT #101 does not have a pool.
Does 3 GURTEEN CT #101 have accessible units?
No, 3 GURTEEN CT #101 does not have accessible units.
Does 3 GURTEEN CT #101 have units with dishwashers?
Yes, 3 GURTEEN CT #101 has units with dishwashers.
Does 3 GURTEEN CT #101 have units with air conditioning?
Yes, 3 GURTEEN CT #101 has units with air conditioning.
Have a question for 3 GURTEEN CT #101?
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