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6202 MASSACHUSETTS AVENUE
Last updated May 15 2020 at 2:34 AM

6202 MASSACHUSETTS AVENUE

6202 Massachusetts Avenue · No Longer Available
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Location

6202 Massachusetts Avenue, Brookmont, MD 20816
Brookmont

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have any available units?
6202 MASSACHUSETTS AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookmont, MD.
What amenities does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have?
Some of 6202 MASSACHUSETTS AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6202 MASSACHUSETTS AVENUE currently offering any rent specials?
6202 MASSACHUSETTS AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 6202 MASSACHUSETTS AVENUE pet-friendly?
No, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookmont.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE offer parking?
No, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE does not offer parking.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have a pool?
No, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE does not have a pool.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have accessible units?
No, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE does not have accessible units.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE has units with dishwashers.
Does 6202 MASSACHUSETTS AVENUE have units with air conditioning?
No, 6202 MASSACHUSETTS AVENUE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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