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217 BYNUM RIDGE RD
Last updated September 5 2019 at 2:55 AM

217 BYNUM RIDGE RD

217 Bynum Ridge Road · No Longer Available
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Location

217 Bynum Ridge Road, Bel Air North, MD 21050

Amenities

on-site laundry
parking
microwave
refrigerator
Unit Amenities
microwave
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
TWO APARTMENTS AVAILABLE. EACH APARTMENT PERFECT FOR 1 PERSON. 1 BEDROOM, 1 BATH, LIVING ROOM & EAT-IN KITCHEN. SEP METERED W GAS FURNACE & A.C. LAUNDRY ROOM IN L.L. , PLENTY OF PARKING, WELL MAINTAINED. LOCATED IN 1900 FARMHOUSE FULLY REMODELLED INTO 6 APARTMENTS, RARELY AVAILABLE. (PRESENT TENANT STAYED 11 YEARS). OWNER DOES LANDSCAPING, SNOW, TRASH, WATER. TENANT DOES BG&E & CABLE. ON 1+ ACRES, GARDENING OK. QUIET PRIVATE BUILDING, CONVENIENT TO EVERYTHING. AGENT/OWNER TO MEET FOR SHOWING. CALL AGENT FOR APPOINTMENT. AVAILABLE SEPTEMBER 1.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 217 BYNUM RIDGE RD have any available units?
217 BYNUM RIDGE RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air North, MD.
What amenities does 217 BYNUM RIDGE RD have?
Some of 217 BYNUM RIDGE RD's amenities include on-site laundry, parking, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 217 BYNUM RIDGE RD currently offering any rent specials?
217 BYNUM RIDGE RD is not currently offering any rent specials.
Is 217 BYNUM RIDGE RD pet-friendly?
No, 217 BYNUM RIDGE RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air North.
Does 217 BYNUM RIDGE RD offer parking?
Yes, 217 BYNUM RIDGE RD offers parking.
Does 217 BYNUM RIDGE RD have units with washers and dryers?
No, 217 BYNUM RIDGE RD does not offer units with in unit laundry.
Does 217 BYNUM RIDGE RD have a pool?
No, 217 BYNUM RIDGE RD does not have a pool.
Does 217 BYNUM RIDGE RD have accessible units?
No, 217 BYNUM RIDGE RD does not have accessible units.
Does 217 BYNUM RIDGE RD have units with dishwashers?
No, 217 BYNUM RIDGE RD does not have units with dishwashers.
Does 217 BYNUM RIDGE RD have units with air conditioning?
No, 217 BYNUM RIDGE RD does not have units with air conditioning.
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