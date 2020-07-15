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Peabody, MA
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240 WASHINGTON
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240 WASHINGTON

240 Washington Street · (781) 589-6587
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Location

240 Washington Street, Peabody, MA 01960
South Peabody

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$1,650

2 Bed · 1 Bath · 833 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
range
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 240 WASHINGTON have any available units?
240 WASHINGTON has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 240 WASHINGTON have?
Some of 240 WASHINGTON's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 240 WASHINGTON currently offering any rent specials?
240 WASHINGTON is not currently offering any rent specials.
Is 240 WASHINGTON pet-friendly?
No, 240 WASHINGTON is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peabody.
Does 240 WASHINGTON offer parking?
Yes, 240 WASHINGTON offers parking.
Does 240 WASHINGTON have units with washers and dryers?
Yes, 240 WASHINGTON offers units with in unit laundry.
Does 240 WASHINGTON have a pool?
No, 240 WASHINGTON does not have a pool.
Does 240 WASHINGTON have accessible units?
No, 240 WASHINGTON does not have accessible units.
Does 240 WASHINGTON have units with dishwashers?
Yes, 240 WASHINGTON has units with dishwashers.
Does 240 WASHINGTON have units with air conditioning?
No, 240 WASHINGTON does not have units with air conditioning.
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