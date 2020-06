51 Sylvia St

Amenities

in unit laundry hardwood floors recently renovated extra storage

Located less than a mile from Flax Pond, with easy access to both Broadway and Western Ave is your new home. This spacious sunlight filled second floor apartment comes with a ton of closet space and extra storage. Sitting on a traffic reduced dead end street, complete with a washer and dryer on site. Recent upgrades include: new gas furnace for forced hot hair heating, upgraded electrical. Prior to your move in date landlord will provide: refinished hardwood floors, and fresh paint as well. (Espanol) Ubicado a menos de una milla de Flax Pond, con acceso a Broadway y Western Ave, es su nuevo hogar. Un apartamento con mucho espacio en el segundo piso, lleno de luz solar y almacenamiento adicional. Sentado en una calle de salida y viene con una lavadora y secadora en el edificio. Las actualizaciones recientes incluyen: nuevo furnace para el forced hot air, y electricidad mejorada. Antes de su fecha de mudanza, el arrendador le actualizará pisos de madera y te da pintura fresca también.