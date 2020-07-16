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Skokie, IL
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8110 Kenneth Avenue
Last updated July 7 2020 at 5:52 AM

8110 Kenneth Avenue

8110 Kenneth Avenue · (773) 775-0600 ext. 120
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Location

8110 Kenneth Avenue, Skokie, IL 60076

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$2,850

5 Bed · 3 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8110 Kenneth Avenue have any available units?
8110 Kenneth Avenue has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8110 Kenneth Avenue have?
Some of 8110 Kenneth Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8110 Kenneth Avenue currently offering any rent specials?
8110 Kenneth Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8110 Kenneth Avenue pet-friendly?
No, 8110 Kenneth Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Skokie.
Does 8110 Kenneth Avenue offer parking?
Yes, 8110 Kenneth Avenue offers parking.
Does 8110 Kenneth Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8110 Kenneth Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8110 Kenneth Avenue have a pool?
No, 8110 Kenneth Avenue does not have a pool.
Does 8110 Kenneth Avenue have accessible units?
No, 8110 Kenneth Avenue does not have accessible units.
Does 8110 Kenneth Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8110 Kenneth Avenue has units with dishwashers.
Does 8110 Kenneth Avenue have units with air conditioning?
No, 8110 Kenneth Avenue does not have units with air conditioning.
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