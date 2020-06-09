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1900 KEYSTONE Place
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1900 KEYSTONE Place

1900 Keystone Place · (630) 283-2111
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1900 Keystone Place, Schaumburg, IL 60193

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1900 KEYSTONE Place have any available units?
1900 KEYSTONE Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Schaumburg, IL.
How much is rent in Schaumburg, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Schaumburg Rent Report.
What amenities does 1900 KEYSTONE Place have?
Some of 1900 KEYSTONE Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1900 KEYSTONE Place currently offering any rent specials?
1900 KEYSTONE Place isn't currently offering any rent specials.
Is 1900 KEYSTONE Place pet-friendly?
No, 1900 KEYSTONE Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Schaumburg.
Does 1900 KEYSTONE Place offer parking?
Yes, 1900 KEYSTONE Place does offer parking.
Does 1900 KEYSTONE Place have units with washers and dryers?
Yes, 1900 KEYSTONE Place offers units with in unit laundry.
Does 1900 KEYSTONE Place have a pool?
Yes, 1900 KEYSTONE Place has a pool.
Does 1900 KEYSTONE Place have accessible units?
No, 1900 KEYSTONE Place does not have accessible units.
Does 1900 KEYSTONE Place have units with dishwashers?
Yes, 1900 KEYSTONE Place has units with dishwashers.
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