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1346 Scarboro Road
Last updated June 22 2020 at 11:58 AM

1346 Scarboro Road

1346 Scarboro Lane · (630) 283-2111
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Location

1346 Scarboro Lane, Schaumburg, IL 60193

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 706 · Avail. now

$2,150

2 Bed · 2 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1346 Scarboro Road have any available units?
1346 Scarboro Road has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Schaumburg, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Schaumburg Rent Report.
What amenities does 1346 Scarboro Road have?
Some of 1346 Scarboro Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1346 Scarboro Road currently offering any rent specials?
1346 Scarboro Road is not currently offering any rent specials.
Is 1346 Scarboro Road pet-friendly?
No, 1346 Scarboro Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Schaumburg.
Does 1346 Scarboro Road offer parking?
Yes, 1346 Scarboro Road offers parking.
Does 1346 Scarboro Road have units with washers and dryers?
Yes, 1346 Scarboro Road offers units with in unit laundry.
Does 1346 Scarboro Road have a pool?
No, 1346 Scarboro Road does not have a pool.
Does 1346 Scarboro Road have accessible units?
No, 1346 Scarboro Road does not have accessible units.
Does 1346 Scarboro Road have units with dishwashers?
Yes, 1346 Scarboro Road has units with dishwashers.
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