All apartments in Palatine
Find more places like 1114 North CLAREMONT Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Palatine, IL
/
1114 North CLAREMONT Drive
Last updated July 6 2020 at 8:40 PM

1114 North CLAREMONT Drive

1114 North Claremont Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Palatine
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all

Location

1114 North Claremont Drive, Palatine, IL 60074

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
gym
parking
bbq/grill
garage
media room
OPPORTUNITY TO RENT A 3 BEDROOM NEWER STYLE TOWNHOUSE IN CLAREMONT RIDGE WITH A FANTASTIC LOCATION ADVANTAGE. LITERALLY 1 MINUTE AWAY FROM HIGHWAY, WITHIN 5 MIN DRIVING RADIUS TO EVERY SHOP, RESTAURANT, MALL, GYM YOU CAN NEED. METRA A SHORT DRIVE AWAY. PRIVATE COURTYARD PREMIUM LOCATION UNIT. WELL MAINTAINED AND UPGRADED OVER THE YEARS WITH BRAND NEW GRANITE, BAMBOO HARDWOOD FLOORS. 3 BEDROOMS AND 2 FULL BATHS ON THE SECOND FLOOR. MAIN LEVEL LAUNDRY. FIREPLACE IN UNIT! GREAT BALCONY OFF THE MAIN LEVEL KITCHEN ALLOWS TONS OF NATURAL LIGHT ALONG WITH PERFECT PLACE TO GRILL. BASEMENT/LOWER LEVEL OFFERS AN ADDITIONAL ROOM FOR MEDIA ROOM/OFFICE ROOM/STORAGE OR ADDITIONAL BEDROOM WITH A FULL SIZE LOOK OUT WINDOW. NEW AC 2018. TONS OF OTHER UPGRADES. HOME IS ONE OF THE BEST RENTALS IN THE MARKET. AVAILABLE FROM AUGUST 01, 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1114 North CLAREMONT Drive have any available units?
1114 North CLAREMONT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palatine, IL.
How much is rent in Palatine, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palatine Rent Report.
What amenities does 1114 North CLAREMONT Drive have?
Some of 1114 North CLAREMONT Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1114 North CLAREMONT Drive currently offering any rent specials?
1114 North CLAREMONT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1114 North CLAREMONT Drive pet-friendly?
No, 1114 North CLAREMONT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palatine.
Does 1114 North CLAREMONT Drive offer parking?
Yes, 1114 North CLAREMONT Drive offers parking.
Does 1114 North CLAREMONT Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1114 North CLAREMONT Drive offers units with in unit laundry.
Does 1114 North CLAREMONT Drive have a pool?
No, 1114 North CLAREMONT Drive does not have a pool.
Does 1114 North CLAREMONT Drive have accessible units?
No, 1114 North CLAREMONT Drive does not have accessible units.
Does 1114 North CLAREMONT Drive have units with dishwashers?
Yes, 1114 North CLAREMONT Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
When is the Best Time to Rent an Apartment?
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Top 10 Tips for Saving on Rent
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Clover Ridge East
1445 East Evergreen Drive
Palatine, IL 60074
Williams Reserve
1245 E Prairie Brook Dr
Palatine, IL 60074
Bourbon Square Apartments
500 E Constitution Dr
Palatine, IL 60074
The Clayson
860 W Panorama Dr
Palatine, IL 60067

Similar Pages

Palatine 1 BedroomsPalatine 2 Bedrooms
Palatine Apartments with ParkingPalatine Pet Friendly Places
Palatine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILEvanston, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, IL
Des Plaines, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILGlendale Heights, ILBuffalo Grove, ILCarol Stream, ILVernon Hills, ILWheeling, IL
Park Ridge, ILLisle, ILNorthbrook, ILElk Grove Village, ILBloomingdale, ILSkokie, ILGurnee, ILAlgonquin, ILHoffman Estates, ILWestmont, IL

Nearby Neighborhoods

Baldwin

Apartments Near Colleges

William Rainey Harper CollegeCity Colleges of Chicago-Malcolm X College
Chicago State UniversityRoosevelt University
University of Chicago