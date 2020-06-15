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405 Hunt Club Rd
Last updated June 13 2020 at 1:41 AM

405 Hunt Club Rd

405 Hunt Club Road · (912) 882-4226
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Location

405 Hunt Club Road, St. Marys, GA 31558

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,250

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3 Bed · 2 Bath · 1320 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
oven
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
AVAILABLE TO MOVE IN: 7/13/2020 LIVE IN THE OUTDOORS IN THIS 3 BEDROOM 2 BATH HOME ON A LARGE LOT IN HUNTER'S POINT. THE BACKYARD FEATURES A LARGE DECK OVERLOOKING A CREEK WITH PLENTY OF ROOM TO SIT AND RELAX. STEP INSIDE TO GORGEOUS HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE FOYER AND LIVING ROOM THAT INCLUDES A VAULTED CEILING. THE KITCHEN FEATURES A PANTRY AND AN EAT-IN DINING AREA. THE SPACIOUS MASTER FEATURES A DUAL VANITY, JETTED TUB, & SIZEABLE WALK-IN CLOSET. THE INDOOR LAUNDRY MUD ROOM LEADS TO THE GARAGE WITH STORAGE AREA. THIS HOME IS CONVENIENTLY LOCATED IN SUGARMILL PLANTATION WITH EASY ACCESS TO INTERSTATE 95, KINGS BAY NAVAL SUBMARINE BASE, SCHOOLS, SHOPPING, & DINING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 405 Hunt Club Rd have any available units?
405 Hunt Club Rd has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 405 Hunt Club Rd have?
Some of 405 Hunt Club Rd's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 405 Hunt Club Rd currently offering any rent specials?
405 Hunt Club Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 405 Hunt Club Rd pet-friendly?
No, 405 Hunt Club Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Marys.
Does 405 Hunt Club Rd offer parking?
Yes, 405 Hunt Club Rd does offer parking.
Does 405 Hunt Club Rd have units with washers and dryers?
No, 405 Hunt Club Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 405 Hunt Club Rd have a pool?
No, 405 Hunt Club Rd does not have a pool.
Does 405 Hunt Club Rd have accessible units?
No, 405 Hunt Club Rd does not have accessible units.
Does 405 Hunt Club Rd have units with dishwashers?
Yes, 405 Hunt Club Rd has units with dishwashers.
Does 405 Hunt Club Rd have units with air conditioning?
No, 405 Hunt Club Rd does not have units with air conditioning.
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