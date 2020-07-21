All apartments in Gwinnett County
Find more places like 2727 Hallwood Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gwinnett County, GA
/
2727 Hallwood Lane
Last updated November 19 2019 at 6:05 AM

2727 Hallwood Lane

2727 Hallwood Ln · No Longer Available
Report This Listing

Location

2727 Hallwood Ln, Gwinnett County, GA 30043

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
FRESHLY PAINTED BEAUTIFUL 2BR, 3.5BA TRI-LEVEL TOWNHOME W/ BONUS ROOM ON BOTTOM LEVEL & 2 CAR GARAGE IN HIGHLY DESIRED GATED COLLINSWOOD PARK COMMUNITY. IN EXCELLENT COLLINS HILL SCHOOL DISTRICT. HARDWOOD FLOORS ON MAIN AND LOWER LEVELS. LARGE KITCHEN WITH HUGE ISLAND, LOTS OF CABINETS, GRANITE COUNTERTOP AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. TONS OF NATURAL SUNLIGHT, WASHER & DRYER INCLUDED. FIRE PLACE IN LIVING ROOM IS COZY W/ FRENCH DOORS THAT OPEN UP TO LARGE REAR DECK FOR RELAXING OR ENTERTAINING. ITS AVAILABLE FOR IMMEDIATE MOVE-IN & PETS OK W/ APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2727 Hallwood Lane have any available units?
2727 Hallwood Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 2727 Hallwood Lane have?
Some of 2727 Hallwood Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2727 Hallwood Lane currently offering any rent specials?
2727 Hallwood Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2727 Hallwood Lane pet-friendly?
Yes, 2727 Hallwood Lane is pet friendly.
Does 2727 Hallwood Lane offer parking?
Yes, 2727 Hallwood Lane offers parking.
Does 2727 Hallwood Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2727 Hallwood Lane offers units with in unit laundry.
Does 2727 Hallwood Lane have a pool?
No, 2727 Hallwood Lane does not have a pool.
Does 2727 Hallwood Lane have accessible units?
No, 2727 Hallwood Lane does not have accessible units.
Does 2727 Hallwood Lane have units with dishwashers?
Yes, 2727 Hallwood Lane has units with dishwashers.
Does 2727 Hallwood Lane have units with air conditioning?
No, 2727 Hallwood Lane does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
How Do I Find an Apartment Fast?
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

2800 AT SWEETWATER
2800 Herrington Woods Ct
Lawrenceville, GA 30044
Arbor Mill
1850 Graves Rd
Norcross, GA 30093
Broadstone Junction
500 Thrasher Street Northwest
Norcross, GA 30071
Rosemont Peachtree Corners
3655 Westchase Village Ln
Norcross, GA 30092
The Berkeley
2580 N Berkeley Lake Rd NW
Duluth, GA 30096
Cortland Peachtree Corners
510 Guthridge Court Northwest
Peachtree Corners, GA 30092
Barrington Hills
3352 Chelsea Park Ln NW
Peachtree Corners, GA 30092
The Retreat at Arc Way
4025 Arc Way
Norcross, GA 30093

Similar Pages

Gwinnett County Pet Friendly Apartments
Gwinnett County Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GANewnan, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAGrayson, GASnellville, GALoganville, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GA
Braselton, GAFlowery Branch, GASuwanee, GADoraville, GANorth Decatur, GAClarkston, GAChamblee, GAScottdale, GALilburn, GABelvedere Park, GAAvondale Estates, GATucker, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College