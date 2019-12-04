All apartments in Gresham Park
Find more places like 2923 Reveille Circle.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gresham Park, GA
/
2923 Reveille Circle
Last updated December 4 2019 at 5:37 AM

2923 Reveille Circle

2923 Reveille Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Gresham Park
See all
Cheap Places
See all
3 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

2923 Reveille Circle, Gresham Park, GA 30316
Gresham Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FULLY RENOVATED ALL BRICK RANCH W/ BEAUTIFUL KITCHEN, NEW STAINED CABINETS W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM TILE BACK SPLASH, TILE FLOORS, & STAINLESS APPLIANCES, NEW STAINLESS REFRIGERATOR TO BE INCLUDED. BATHROOMS HAVE BEEN REMODELED W/ MODERN TILE SHOWER SURROUNDS W/ DESIGNER TOUCHES, NEW TILE FLOORS, & NEW VANITIES. NEW HVAC, PLUMBING, & ELECTRICAL. LIVINGROOM HAS SEVERAL OVERSIZED WINDOWS TO LET NATUARL LIGHT IN! THERE ARE FRESHLY REFINISHED HARDWOOD FLOORS, A BRAND NEW HUGE DECK IN THE BACK YARD, PERFECT FOR PET OWNERS WITH FENCED YARD!!. DON'T MISS, WON'T LAST

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2923 Reveille Circle have any available units?
2923 Reveille Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gresham Park, GA.
What amenities does 2923 Reveille Circle have?
Some of 2923 Reveille Circle's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2923 Reveille Circle currently offering any rent specials?
2923 Reveille Circle is not currently offering any rent specials.
Is 2923 Reveille Circle pet-friendly?
Yes, 2923 Reveille Circle is pet friendly.
Does 2923 Reveille Circle offer parking?
Yes, 2923 Reveille Circle offers parking.
Does 2923 Reveille Circle have units with washers and dryers?
No, 2923 Reveille Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 2923 Reveille Circle have a pool?
No, 2923 Reveille Circle does not have a pool.
Does 2923 Reveille Circle have accessible units?
No, 2923 Reveille Circle does not have accessible units.
Does 2923 Reveille Circle have units with dishwashers?
Yes, 2923 Reveille Circle has units with dishwashers.
Does 2923 Reveille Circle have units with air conditioning?
Yes, 2923 Reveille Circle has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Surface lot.
Helpful Articles
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Gresham Park 3 BedroomsGresham Park Apartments with Balcony
Gresham Park Apartments with Hardwood FloorsGresham Park Cheap Places
Gresham Park Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GA
Lawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAGainesville, GAMcDonough, GA
Woodstock, GACanton, GAGriffin, GACarrollton, GARedan, GAHampton, GATyrone, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Life UniversityMorehouse College
Georgia Gwinnett College