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1770 Townview Lane
Last updated July 9 2019 at 1:58 PM

1770 Townview Lane

1770 Townview Lane · No Longer Available
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Location

1770 Townview Lane, Forsyth County, GA 30041

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1770 Townview Lane have any available units?
1770 Townview Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forsyth County, GA.
What amenities does 1770 Townview Lane have?
Some of 1770 Townview Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1770 Townview Lane currently offering any rent specials?
1770 Townview Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1770 Townview Lane pet-friendly?
No, 1770 Townview Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Forsyth County.
Does 1770 Townview Lane offer parking?
Yes, 1770 Townview Lane offers parking.
Does 1770 Townview Lane have units with washers and dryers?
No, 1770 Townview Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1770 Townview Lane have a pool?
No, 1770 Townview Lane does not have a pool.
Does 1770 Townview Lane have accessible units?
No, 1770 Townview Lane does not have accessible units.
Does 1770 Townview Lane have units with dishwashers?
Yes, 1770 Townview Lane has units with dishwashers.
Does 1770 Townview Lane have units with air conditioning?
No, 1770 Townview Lane does not have units with air conditioning.
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