9894 Live Oak Court

Amenities
- WOW!!!............WOW!!!.......WOW!!!! WONDERFUL HOME WITH ALL THE SPECIAL TOUCHES.
OWNER HAS REALLY TAKEN PRIDE IN THIS HOME......
WHAT AN AMAZING HOME!!!!..............DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU THIS HOME HAS IT ALL.
THIS IS A BEAUTIFUL HOME IN POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION IN POPULAR SCHOOL DISTRICT TOO.
THIS HOME OFFERS A GORGEOUS LIVING ROOM WITH A COBBLESTONE FIREPLACE LEADING TO THE CEILINGS AND CUSTOM SHELVES ON BOTH SIDES.
FORMAL DINING ROOM WITH LONG PICTURE WINDOWS.
GOURMET KITCHEN WITH GEORGIA PINE REAL WOOD CABINETS AND PLENTY OF COUNTER SPACE TOO.
*********************ALL APPLIANCES INCLUDED************************
STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER AND MICROWAVE
KITCHEN EVEN HAS AN ISLAND IN CENTER. ENJOY MUSIC WHILE COOKING WITH CUSTOM BUILT IN STEREO SYSTEM.
HOME OFFERS A WONDERFUL MASTER BEDROOM WITH, TREY CIELINGS AND TWO CIELING FANS. SUPER LARGE WALK IN CLOSET TOO. COME ENJOY VIEW OF THE PRIVATE BACK YARD.
MASTER BATH IS SUPER LARGE WITH LONG VANITY AND TILE FLOORS TOO,
THERE ARE 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS.
DOWNSTAIRS - JUST ON THE OTHER SIDE OF THE KITCHEN THERE IS A WONDERFUL ADDITIONAL MEDIA ROOM WITH A WET BAR.
THIS COULD BE A BEDROOM / DEN BECAUSE IT IS SUPER SPACIOUS WITH PRIVATE ENTRANCE FR0M GARAGE. HAS SMALL FRIDGE TOO.....GREAT FOR ENTERTAINING TOO.
THERE IS ALSO A POWDER ROOM - HALF BATH ON MAIN FLOOR SO FOLKS DO NOT HAVE TO GO UPSTAIRS NEAR BEDROOMS.
THIS HOME HAS IT ALL.......WONDERFUL FLOORPLAN WITH ALL THE UPGRADES.
HOME IS LOCATED IN POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION...ON SMALL STREET NEAR CUL DE SAC.
WONDERFUL DECK - WITH PRIVATE VIEW . - GREAT FOR ENTERTAINING OR JUST RELAXING AFTER A LONG DAY AT WORK.
POPULAR SCHOOLS TOO.
ARBOR STATION ELEMENTARY SCHOOL.
CHAPEL HILL MIDDLE SCHOOL
CHAPEL HILL HIGH SCHOOL
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE4937842)