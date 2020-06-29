3487 Heatherwood Court

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WOW!...WHAT A GORGEOUS HOME!!!!./ POPULAR CHAPEL CROSSING GOLF/ SWIM/ TENNIS SUBDIVISION - COME ENJOY LIVING IN CHAPEL HILLS GOLF, SWIM AND TENNIS COMMUNITY....COMMUNITY CLUBHOUSE AND LAKE TOO.
THIS HOME LOOKS A LITTLE SMALL ON THE OUTSIDE BUT DON'T LET IT FOOL YOU...SUPER LARGE....AND SUPER BEAUTIFUL......WITH FULL FINISHED BASEMENT. ( FULL APARTMENT BELOW )
SO MANY UPGRADES.....ALL THROUGHOUT.....TOO MANY TO MENTION.
HIGH CEILINGS, ELEGANT TRIPLE TREY CEILING IN MASTER, HARDWOOD FLOORS, TILE BACK SPLASH, ELEGANT TRIM PACKAGE, SUPER LARGE DECK, APARTMENT IN BASEMENT
THIS HOME OFFERS 3 BEDROOMS AND 2 FULL BATHS ON THE MAIN FLOOR....AND A FULL APARTMENT BELOW. ( BEDROOMS, LIVINGROOM, KITCHEN AND FULL BATH )
LIVING ROOM IS GORGEOUS!!! SUPER SPACIOUS WITH BEAUTIFUL HIGH TREY CEILINGS, AWESOME FIREPLACE AND WALL OF WINDOWS AND FRENCH DOORS.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON A SUPER SPACIOUS DECK THAT IS AS LONG AS THE HOME. - OVERLOOKS PRIVATE BACK YARD.
GORGEOUS KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORS, BEAUTIFUL CABINETS AND OPEN BAR AREA.
HOME OFFERS EAT IN KITCHEN AND SEPERATE FORMAL DINING ROOM. ( GORGEOUS!!! )
*******************ALL APPLIANCES INCLUDED**************************
MASTER BEDROOM IS SPACIOUS WITH SUPER GORGEOUS TRIPLE TREY CEILINGS, AND SEPERATE SITTING AREA...WITH FRENCH DOOR SLEADING TO SUPER LARGE BACK PORCH. .
THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS ON MAIN FLOORS WITH AMPLE CLOSETS.
DOWNSTAIRS IS AMAZING!!!!!
THERE IS A HUGE LIVING AREA THAT CAN BE A LIVING ROOM AND A SEPERATE DEN....INCLUDES CUSTOM BUILT IN SHELVING S AND SURROUND SOUND.
TWO ADDITIONAL BEDROOMS ARE SPACIOUS AND PLENTY OF CLOSET SPACE TOO.
THE DOWN STAIRS KITCHEN IS GREAT....FULL SERVICE KITCHEN......EVEN HAS AN EAT IN KITCHEN ( SPACE FOR A DINING ROOM. )
THERE IS A PRIVATE DECK AND A FULL BATH DOWNSTAIRS.
THERE IS ALSO A SMALL AREA - LARGE ENOUGH FOR AN OFFICE - NOT BIG ENOUGH FOR ROOM ( NO CLOSET )
HOME IS AVAILABLE NOW.
COME ENJOY.....THESE POPULAR SCHOOLS
CHAPEL HILL ELEMENTARY
CHAPEL HILL MIDDLE
CHAPEL HILL HIGH
HOME IS LOCATED IN SOUGHT AFTER CHAPEL CROSSING SUBDIVISION........GOLF, SWIM AND TENNIS...EVEN HAS A LAKE TOO.
HURRY!!!!.............WILL NOT LAST LONG!!!! HOME WILL PROBABLY LEASE TO 1ST PERSON THAT SEES IT.
HOME IS ALSO AVAILABLE FOR LEASE OR LEASE / OPTION. ( WITH FAVORABLE TERMS )
IF YOU LIKE TO SCHEUDLE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS HOME, PLEASE CALL OUR OFFICE AT 678-540-8650
HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
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WE WILL ADD UPDATED PICTURES INCLUDING INTERIOR PICTURES NEXT WEEK.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
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Douglasville, GA 30134
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No Pets Allowed
(RLNE1874882)