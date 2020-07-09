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5310 E COVE NE
Last updated May 29 2020 at 10:53 PM

5310 E COVE NE

5310 East Cove Northeast · No Longer Available
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Location

5310 East Cove Northeast, Cobb County, GA 30068

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5310 E COVE NE have any available units?
5310 E COVE NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cobb County, GA.
What amenities does 5310 E COVE NE have?
Some of 5310 E COVE NE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5310 E COVE NE currently offering any rent specials?
5310 E COVE NE is not currently offering any rent specials.
Is 5310 E COVE NE pet-friendly?
No, 5310 E COVE NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cobb County.
Does 5310 E COVE NE offer parking?
Yes, 5310 E COVE NE offers parking.
Does 5310 E COVE NE have units with washers and dryers?
No, 5310 E COVE NE does not offer units with in unit laundry.
Does 5310 E COVE NE have a pool?
No, 5310 E COVE NE does not have a pool.
Does 5310 E COVE NE have accessible units?
No, 5310 E COVE NE does not have accessible units.
Does 5310 E COVE NE have units with dishwashers?
Yes, 5310 E COVE NE has units with dishwashers.
Does 5310 E COVE NE have units with air conditioning?
No, 5310 E COVE NE does not have units with air conditioning.
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