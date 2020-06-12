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Treasure Island, FL
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10375 PARADISE BOULEVARD
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

10375 PARADISE BOULEVARD

10375 Paradise Boulevard · (727) 543-1185
COVID-19 Update
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Location

10375 Paradise Boulevard, Treasure Island, FL 33706
Paradise Island

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 44 · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 760 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
walk in closets
pool
ceiling fan
playground
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
on-site laundry
playground
pool
bbq/grill
tennis court
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THIS CONDO IS AVAILABLE FOR A SHORT TERM, SEASONAL OR LONG TERM RENTAL WHICH EVER COMES FIRST. NO PET POLICY PROPERTY. SHORT TERM OR SEASONAL! AVAILABLE FOR 2020 SEASON!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10375 PARADISE BOULEVARD have any available units?
10375 PARADISE BOULEVARD has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10375 PARADISE BOULEVARD have?
Some of 10375 PARADISE BOULEVARD's amenities include on-site laundry, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10375 PARADISE BOULEVARD currently offering any rent specials?
10375 PARADISE BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 10375 PARADISE BOULEVARD pet-friendly?
No, 10375 PARADISE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Treasure Island.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD offer parking?
No, 10375 PARADISE BOULEVARD does not offer parking.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 10375 PARADISE BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD have a pool?
Yes, 10375 PARADISE BOULEVARD has a pool.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD have accessible units?
No, 10375 PARADISE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 10375 PARADISE BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 10375 PARADISE BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 10375 PARADISE BOULEVARD does not have units with air conditioning.
Have a question for 10375 PARADISE BOULEVARD?
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