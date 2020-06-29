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315 S OCEAN GRANDE DR
Last updated June 19 2020 at 7:10 AM

315 S OCEAN GRANDE DR

315 South Ocean Grand Drive · (904) 269-7117
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

315 South Ocean Grand Drive, St. Johns County, FL 32082

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit PH4-304 · Avail. now

$2,700

3 Bed · 3 Bath · 2036 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 315 S OCEAN GRANDE DR have any available units?
315 S OCEAN GRANDE DR has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 315 S OCEAN GRANDE DR have?
Some of 315 S OCEAN GRANDE DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 315 S OCEAN GRANDE DR currently offering any rent specials?
315 S OCEAN GRANDE DR is not currently offering any rent specials.
Is 315 S OCEAN GRANDE DR pet-friendly?
No, 315 S OCEAN GRANDE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Johns County.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR offer parking?
Yes, 315 S OCEAN GRANDE DR offers parking.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR have units with washers and dryers?
Yes, 315 S OCEAN GRANDE DR offers units with in unit laundry.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR have a pool?
No, 315 S OCEAN GRANDE DR does not have a pool.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR have accessible units?
No, 315 S OCEAN GRANDE DR does not have accessible units.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR have units with dishwashers?
Yes, 315 S OCEAN GRANDE DR has units with dishwashers.
Does 315 S OCEAN GRANDE DR have units with air conditioning?
No, 315 S OCEAN GRANDE DR does not have units with air conditioning.
Have a question for 315 S OCEAN GRANDE DR?
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