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7501 BOTANICA PARKWAY
Last updated July 5 2020 at 8:22 PM

7501 BOTANICA PARKWAY

7501 Botanica Parkway · (941) 724-4989
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

7501 Botanica Parkway, Sarasota County, FL 34238

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 202 · Avail. now

$1,850

3 Bed · 2 Bath · 1969 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
NOT AVAILABLE FOR 2021 SEASON. THIS IS A TURNKEY FURNISHED PROPERTY. BOTANICA ON PALMER RANCH OFFERS AN A FANTASTIC ARRAY OF AMENITIES. STARTING WITH THE GATED ENTRY AND LUSH TROPICAL LANDSCAPE, TWO HEATED POOLS, FITNESS CENTER, GATHERING ROOM AND GRILLING AREA. CONDO WAS THE BUILDERS MODEL WITH GORGEOUS PIANO WOOD LAMINATE FLOORS, QUARTZ COUNTER TOPS, PRIVATE ELEVATOR, PLANTATION SHUTTERS MAKE THIS EXCLUSIVE TROPICAL HIDE-AWAY IN THE HEART OF PALMER RANCH A RARE RETREAT. LOVELY LAKE VIEW FROM LANAI SETS THE TONE FOR RELAXING AFTERNOONS. THERE IS A 3 MONTH MINIMUM. NO SMOKING OR PETS ALLOWED. PLEASE CALL FOR AVAILABILITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7501 BOTANICA PARKWAY have any available units?
7501 BOTANICA PARKWAY has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7501 BOTANICA PARKWAY have?
Some of 7501 BOTANICA PARKWAY's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7501 BOTANICA PARKWAY currently offering any rent specials?
7501 BOTANICA PARKWAY is not currently offering any rent specials.
Is 7501 BOTANICA PARKWAY pet-friendly?
Yes, 7501 BOTANICA PARKWAY is pet friendly.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY offer parking?
Yes, 7501 BOTANICA PARKWAY offers parking.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY have units with washers and dryers?
Yes, 7501 BOTANICA PARKWAY offers units with in unit laundry.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY have a pool?
Yes, 7501 BOTANICA PARKWAY has a pool.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY have accessible units?
No, 7501 BOTANICA PARKWAY does not have accessible units.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY have units with dishwashers?
Yes, 7501 BOTANICA PARKWAY has units with dishwashers.
Does 7501 BOTANICA PARKWAY have units with air conditioning?
No, 7501 BOTANICA PARKWAY does not have units with air conditioning.
Interested in 7501 BOTANICA PARKWAY?
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