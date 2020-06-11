All apartments in Pinecrest
Find more places like 12619 SW 78th Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pinecrest, FL
/
12619 SW 78th Ave
Last updated June 11 2020 at 12:23 AM

12619 SW 78th Ave

12619 Southwest 78th Avenue · (305) 609-3733
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pinecrest
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

12619 Southwest 78th Avenue, Pinecrest, FL 33156
Pinecrest

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,200

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
game room
on-site laundry
parking
pool
garage
TRUE RESORT STYLE LIVING! THIS SPACIOUS 4/3 MODERN HOME WAS CUSTOM BUILT BY ARCHITECT JULIAN BARNES AND INSPIRED BY MAYAN INFLUENCES. FEATURES PRIVATE ROAD ENTRY A RUSTIC MASSIVE YARD WITH HEATED OVERSIZED POOL, JACUZZI, POND WITH WATERFALL, AND A BEAUTIFUL GARDEN. IMPECCABLE FINISHES THAT INCLUDE TRIANGULAR SKYLIGHTS, BRAZILIAN CHERRY WOOD FLOORING, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND GRANITE COUNTERTOPS. THE RAISED GROUND FLOOR HAS AN OPEN FLOOR LOUNGE, DINING ROOM, A SEPARATE AREA HOLDING 2 BEDROOMS, 1and 1/2 BATHROOMS, AND GAME ROOM. THE DOWNSTAIRS HAS AN ADDITIONAL MASTER BEDROOM, WITH BATHROOM, LARGE LOUNGE/HOME CINEMA, LAUNDRY ROOM AND DIRECT ACCESS TO TWO CAR GARAGE. THE UPPER FLOOR IS ENTIRELY DEDICATED TO MASTER BEDROOM, WHICH FEATURES ITS OWN BATHROOM AND SPACIOUS DRESSING ROOM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12619 SW 78th Ave have any available units?
12619 SW 78th Ave has a unit available for $5,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12619 SW 78th Ave have?
Some of 12619 SW 78th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12619 SW 78th Ave currently offering any rent specials?
12619 SW 78th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 12619 SW 78th Ave pet-friendly?
No, 12619 SW 78th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinecrest.
Does 12619 SW 78th Ave offer parking?
Yes, 12619 SW 78th Ave does offer parking.
Does 12619 SW 78th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 12619 SW 78th Ave offers units with in unit laundry.
Does 12619 SW 78th Ave have a pool?
Yes, 12619 SW 78th Ave has a pool.
Does 12619 SW 78th Ave have accessible units?
No, 12619 SW 78th Ave does not have accessible units.
Does 12619 SW 78th Ave have units with dishwashers?
Yes, 12619 SW 78th Ave has units with dishwashers.
Does 12619 SW 78th Ave have units with air conditioning?
No, 12619 SW 78th Ave does not have units with air conditioning.
Have a question for 12619 SW 78th Ave?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Pinecrest 1 BedroomsPinecrest 2 Bedrooms
Pinecrest Apartments with BalconyPinecrest Apartments with Garage
Pinecrest Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLLauderhill, FLMiami Shores, FLBay Harbor Islands, FLBrownsville, FLCountry Walk, FL
Pinewood, FLLauderdale-by-the-Sea, FLMiami Springs, FLWestchester, FLSurfside, FLCooper City, FLMiami Lakes, FLOjus, FLBroadview Park, FLOlympia Heights, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity