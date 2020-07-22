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7119 CARMEL AVENUE
Last updated May 29 2020 at 11:07 AM

7119 CARMEL AVENUE

7119 Carmel Avenue · No Longer Available
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Location

7119 Carmel Avenue, Pasco County, FL 34655

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
range
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7119 CARMEL AVENUE have any available units?
7119 CARMEL AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasco County, FL.
What amenities does 7119 CARMEL AVENUE have?
Some of 7119 CARMEL AVENUE's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7119 CARMEL AVENUE currently offering any rent specials?
7119 CARMEL AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 7119 CARMEL AVENUE pet-friendly?
Yes, 7119 CARMEL AVENUE is pet friendly.
Does 7119 CARMEL AVENUE offer parking?
Yes, 7119 CARMEL AVENUE offers parking.
Does 7119 CARMEL AVENUE have units with washers and dryers?
No, 7119 CARMEL AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 7119 CARMEL AVENUE have a pool?
No, 7119 CARMEL AVENUE does not have a pool.
Does 7119 CARMEL AVENUE have accessible units?
No, 7119 CARMEL AVENUE does not have accessible units.
Does 7119 CARMEL AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 7119 CARMEL AVENUE has units with dishwashers.
Does 7119 CARMEL AVENUE have units with air conditioning?
No, 7119 CARMEL AVENUE does not have units with air conditioning.
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