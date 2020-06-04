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3549 Forest Hill Boulevard
Last updated June 12 2020 at 6:25 PM

3549 Forest Hill Boulevard

3549 Forest Hill Boulevard · (561) 767-0739
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Location

3549 Forest Hill Boulevard, Palm Springs, FL 33406

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 22 · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 2 Bath · 1071 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pool
clubhouse
courtyard
extra storage
Unit Amenities
carpet
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in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3549 Forest Hill Boulevard have any available units?
3549 Forest Hill Boulevard has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3549 Forest Hill Boulevard have?
Some of 3549 Forest Hill Boulevard's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3549 Forest Hill Boulevard currently offering any rent specials?
3549 Forest Hill Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 3549 Forest Hill Boulevard pet-friendly?
No, 3549 Forest Hill Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Springs.
Does 3549 Forest Hill Boulevard offer parking?
No, 3549 Forest Hill Boulevard does not offer parking.
Does 3549 Forest Hill Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 3549 Forest Hill Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 3549 Forest Hill Boulevard have a pool?
Yes, 3549 Forest Hill Boulevard has a pool.
Does 3549 Forest Hill Boulevard have accessible units?
No, 3549 Forest Hill Boulevard does not have accessible units.
Does 3549 Forest Hill Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 3549 Forest Hill Boulevard has units with dishwashers.
Does 3549 Forest Hill Boulevard have units with air conditioning?
No, 3549 Forest Hill Boulevard does not have units with air conditioning.
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