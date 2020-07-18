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3456 S Ocean Boulevard.
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3456 S Ocean Boulevard
Last updated July 9 2020 at 7:18 PM

3456 S Ocean Boulevard

3456 South Ocean Boulevard · (561) 626-7000
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Location

3456 South Ocean Boulevard, Palm Beach, FL 33480

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 205 · Avail. now

$4,500

2 Bed · 2 Bath · 1457 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
doorman
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
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sauna
AVAILABLE 2020-2021 SEASON!! 4 MONTH MINIMUM! RARE STUNNING PALM BEACH ISLAND END UNIT 2/2 CONDO WITH VIEWS OF THE OCEAN AND INTRACOASTAL! NO NEIGHBORS ON EITHER SIDE! 75' WRAP AROUND BALCONY FOR SUNRISE AND SUNSET! THIS BUILDING IS SITUATED ON DIRECT OCEANFRONT! BUILDING IS NEAT AND TIDY WITH FULL TIME STAFF AND DOORMAN. KITCHEN FEATURES UPGRADED NEWER CABINETRY, GRANITE COUNTERS. 75'' TV WITH SURROUND SOUND AND TVS IN BOTH BEDROOMS . AMENITIES! FULL FITNESS CENTER, SAUNAS, POOL TABLE, LIBRARY, CLUB ROOMS WITH KITCHEN FOR ENTERTAINING! ONE FLIGHT DOWN IS OUTDOOR BBQ, POOL THAT OVERLOOKS OCEAN WITH STEPS TO BEACH! 1 GARAGE SPOT ASSIGNED AND GUEST. MASTER IS CALIFORNIA KING, AND FULL BED IN GUEST, FULL PULLOUT SOFA IN LIVING. VACATION AT THE BEACH! ALL UTITLITES AND INTERNET INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions

Does 3456 S Ocean Boulevard have any available units?
3456 S Ocean Boulevard has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3456 S Ocean Boulevard have?
Some of 3456 S Ocean Boulevard's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3456 S Ocean Boulevard currently offering any rent specials?
3456 S Ocean Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 3456 S Ocean Boulevard pet-friendly?
No, 3456 S Ocean Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach.
Does 3456 S Ocean Boulevard offer parking?
Yes, 3456 S Ocean Boulevard offers parking.
Does 3456 S Ocean Boulevard have units with washers and dryers?
No, 3456 S Ocean Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 3456 S Ocean Boulevard have a pool?
Yes, 3456 S Ocean Boulevard has a pool.
Does 3456 S Ocean Boulevard have accessible units?
No, 3456 S Ocean Boulevard does not have accessible units.
Does 3456 S Ocean Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 3456 S Ocean Boulevard has units with dishwashers.
Does 3456 S Ocean Boulevard have units with air conditioning?
No, 3456 S Ocean Boulevard does not have units with air conditioning.

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