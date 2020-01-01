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Oldsmar, FL
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249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD
Last updated January 1 2020 at 2:16 PM

249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD

249 Countryside Key Boulevard · No Longer Available
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Location

249 Countryside Key Boulevard, Oldsmar, FL 34677

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pool
air conditioning
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
pool
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have any available units?
249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oldsmar, FL.
What amenities does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have?
Some of 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD currently offering any rent specials?
249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD pet-friendly?
No, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oldsmar.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD offer parking?
No, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD does not offer parking.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have a pool?
Yes, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD has a pool.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have accessible units?
No, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD does not have accessible units.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD have units with air conditioning?
Yes, 249 COUNTRYSIDE KEY BOULEVARD has units with air conditioning.
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