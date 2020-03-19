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2750 Gulf Shore BLVD N
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

2750 Gulf Shore BLVD N

2750 Gulf Shore Boulevard North · (239) 404-8411
COVID-19 Update
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Location

2750 Gulf Shore Boulevard North, Naples, FL 34103
Moorings

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 103 · Avail. now

$7,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1728 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
ice maker
Unit Amenities
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ice maker
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microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
pool
PARK SHORE MIRAMAR BAY SIDE CONDO, THIS UNIT WAS COMPLETELY REMODELED AND REDECORATED BY A PROFESSION DESIGNER. GORGEOUS WEST VIEW OVER THE POOL AREA AND SUNSET VIEW FROM AN OVER-SIZED BALCONY/ENCLOSED FACING THE GULF. BEACH ACCESS ACROSS THE STREET, WALK TO VENETIAN VILLAGE FOR DINING AND SHOPPING AND COFFEE IN THE MORNING. KING, TWINS, 3 TV"S DESK WORK AREA WITH A VIEW. LARGE SPACIOUS OPEN SPACE. GOURMET EQUIPPED KITCHEN. LARGE DINING AREA AND 2 BARS FOR CASUAL DINING AND ENTERTAINING. BOOKED FOR 2021. Available off season 90 day.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2750 Gulf Shore BLVD N have any available units?
2750 Gulf Shore BLVD N has a unit available for $7,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naples, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naples Rent Report.
What amenities does 2750 Gulf Shore BLVD N have?
Some of 2750 Gulf Shore BLVD N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2750 Gulf Shore BLVD N currently offering any rent specials?
2750 Gulf Shore BLVD N isn't currently offering any rent specials.
Is 2750 Gulf Shore BLVD N pet-friendly?
No, 2750 Gulf Shore BLVD N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naples.
Does 2750 Gulf Shore BLVD N offer parking?
No, 2750 Gulf Shore BLVD N does not offer parking.
Does 2750 Gulf Shore BLVD N have units with washers and dryers?
Yes, 2750 Gulf Shore BLVD N offers units with in unit laundry.
Does 2750 Gulf Shore BLVD N have a pool?
Yes, 2750 Gulf Shore BLVD N has a pool.
Does 2750 Gulf Shore BLVD N have accessible units?
No, 2750 Gulf Shore BLVD N does not have accessible units.
Does 2750 Gulf Shore BLVD N have units with dishwashers?
Yes, 2750 Gulf Shore BLVD N has units with dishwashers.
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