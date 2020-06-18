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Naples, FL
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1483 Chesapeake AVE
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

1483 Chesapeake AVE

1483 Chesapeake Avenue · (239) 404-8411
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Location

1483 Chesapeake Avenue, Naples, FL 34102
Royal Harbor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$7,500

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2 Bed · 2 Bath · 1796 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
hot tub
ice maker
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1483 Chesapeake AVE have any available units?
1483 Chesapeake AVE has a unit available for $7,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naples, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naples Rent Report.
What amenities does 1483 Chesapeake AVE have?
Some of 1483 Chesapeake AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1483 Chesapeake AVE currently offering any rent specials?
1483 Chesapeake AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1483 Chesapeake AVE pet-friendly?
No, 1483 Chesapeake AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naples.
Does 1483 Chesapeake AVE offer parking?
No, 1483 Chesapeake AVE does not offer parking.
Does 1483 Chesapeake AVE have units with washers and dryers?
Yes, 1483 Chesapeake AVE offers units with in unit laundry.
Does 1483 Chesapeake AVE have a pool?
Yes, 1483 Chesapeake AVE has a pool.
Does 1483 Chesapeake AVE have accessible units?
No, 1483 Chesapeake AVE does not have accessible units.
Does 1483 Chesapeake AVE have units with dishwashers?
Yes, 1483 Chesapeake AVE has units with dishwashers.
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