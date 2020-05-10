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Lighthouse Point, FL
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2050 NE 39th St
Last updated May 10 2020 at 7:59 AM

2050 NE 39th St

2050 Northeast 39th Street · (954) 682-0024
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Location

2050 Northeast 39th Street, Lighthouse Point, FL 33064

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 313S · Avail. now

$1,450

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1 Bed · 2 Bath · 700 sqft

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Amenities

dishwasher
pool
tennis court
microwave
furnished
range
Unit Amenities
dishwasher
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Property Amenities
pool
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ANNUAL $1100 PER MONTH OR SEASONAL $1450 MONTHLY. LOCATION! LOCATION! EXCLUSIVE LIGHTHOUSE POINT COMMUNITY. LOCATED IN THE CENTER OF ACTIVITY, YET MINUTES TO THE BEAUTIFUL DEERFIELD BEACH. WALKING DISTANCE TO PUBLIX, SHOPPING CENTERS, SPECIALTY SHOPS AND DINING. SIDEWALKS FOR STROLLING THROUGH BEAUTIFUL RESIDENTIAL AREA, PARK & TENNIS CENTER. LOVELY SAFE AREA. UNIT IS TASTEFULLY FURNISHED. NEUTRAL THROUGHOUT. EXTRA HALF BATH. NICE KITCHEN. GENEROUS LIVING ROOM & ALCOVE DINING. ALL GENTLY USED & IMMACULATELY MAINTAINED. BEAUTIFUL RENTAL EITHER AN
Annual or Seasonal.
Available December and January. Available off season beginning in May.
Rented Seasonal February, March and April. SHUFFLE BOARD. WELL KEPT COMMUNITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2050 NE 39th St have any available units?
2050 NE 39th St has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2050 NE 39th St have?
Some of 2050 NE 39th St's amenities include dishwasher, pool, and tennis court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2050 NE 39th St currently offering any rent specials?
2050 NE 39th St isn't currently offering any rent specials.
Is 2050 NE 39th St pet-friendly?
No, 2050 NE 39th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lighthouse Point.
Does 2050 NE 39th St offer parking?
No, 2050 NE 39th St does not offer parking.
Does 2050 NE 39th St have units with washers and dryers?
No, 2050 NE 39th St does not offer units with in unit laundry.
Does 2050 NE 39th St have a pool?
Yes, 2050 NE 39th St has a pool.
Does 2050 NE 39th St have accessible units?
No, 2050 NE 39th St does not have accessible units.
Does 2050 NE 39th St have units with dishwashers?
Yes, 2050 NE 39th St has units with dishwashers.
Does 2050 NE 39th St have units with air conditioning?
No, 2050 NE 39th St does not have units with air conditioning.
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