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Gulf Gate Estates, FL
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6910 WOODWIND DRIVE
Last updated June 8 2020 at 9:47 PM

6910 WOODWIND DRIVE

6910 Woodwind Drive · (941) 350-0021
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Location

6910 Woodwind Drive, Gulf Gate Estates, FL 34231

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 11 · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 1284 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pool
ceiling fan
tennis court
ice maker
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
pool
tennis court
AVAILABLE MINIMUM OF 3 MONTHS TILL MID DECEMBER 2020. NOT AVAILABLE FOR SEASON 2021. YOU WILL FALL IN LOVE WITH THIS SUMMER TO FALL SEASONAL RENTAL. ALMOST FEELS LIKE YOU ARE LIVING IN AT TREETOP PARADISE WITH ALL THE LUSH TROPICAL LANDSCAPING IN THIS HIGHLY DESIRED COMMUNITY OF WOODSIDE VILLAGE. CLOSE TO SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT, GULF GATE VILLAGE, SHORT DRIVE TO SARASOTA AIRPORT, SIESTA KEY BEACH, AND MORE. NICELY FURNISHED WITH PERFECT LANAI FOR OUTDOOR LIVING AND ENTERTAINMENT, JUST A FEW SHORT STEPS TO THE HEATED POOL, AND TENNIS COURTS. GRAB YOUR SWIM SUIT AND TOWEL AND GET READY TO ENJOY FLORIDA GULF COAST LIVING AT ITS FINEST!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6910 WOODWIND DRIVE have any available units?
6910 WOODWIND DRIVE has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6910 WOODWIND DRIVE have?
Some of 6910 WOODWIND DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6910 WOODWIND DRIVE currently offering any rent specials?
6910 WOODWIND DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 6910 WOODWIND DRIVE pet-friendly?
No, 6910 WOODWIND DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gulf Gate Estates.
Does 6910 WOODWIND DRIVE offer parking?
No, 6910 WOODWIND DRIVE does not offer parking.
Does 6910 WOODWIND DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 6910 WOODWIND DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 6910 WOODWIND DRIVE have a pool?
Yes, 6910 WOODWIND DRIVE has a pool.
Does 6910 WOODWIND DRIVE have accessible units?
No, 6910 WOODWIND DRIVE does not have accessible units.
Does 6910 WOODWIND DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 6910 WOODWIND DRIVE has units with dishwashers.
Does 6910 WOODWIND DRIVE have units with air conditioning?
No, 6910 WOODWIND DRIVE does not have units with air conditioning.
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